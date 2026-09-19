На його думку, бій між двома колишніми чемпіонами світу з Великої Британії може відбутися занадто пізно для обох боксерів. Про це повідомляє Big Fight Weekend.

Чому Пітер Ф'юрі згадав про Володимира Кличка

Водночас тренер наголосив на фінансовій складовій бою.

Як людина з боксу, я вважаю, що цей бій відбудеться надто пізно. Але якщо на кону є величезні гроші, то чому б і ні? Вони можуть завершити свої кар'єри з величезним гонораром,

– зазначив він.

Окремо Пітер згадав перемогу Тайсона над Володимиром Кличком у 2015 році. Саме той поєдинок тренер вважає найкращою версією свого племінника.

Коли Тайсон переміг Кличка, не було б жодного надважковаговика, який міг би з ним зрівнятися. Тайсон Ф'юрі зразка бою з Кличком побив би будь-якого супертяжа у світі. Ніхто не зміг би з ним тягатися,

– сказав тренер.

За його словами, після поєдинку з Кличком він більше не бачив Тайсона у такій самій формі. Водночас Ф'юрі наголосив на винятковому таланті свого племінника.

Говорячи безпосередньо про можливий бій із Джошуа, він припустив два основні сценарії розвитку подій.

Я думаю, що Тайсон або перебоксує Ентоні, або Джошуа знайде ціль і нокаутує його. Тож тут одне з двох. Думаю, ключовим фактором стане те, чий план на бій спрацює краще,

– розповів Ф'юрі.

Нагадаємо, 28 листопада 2015 року Тайсон Ф'юрі переміг Володимира Кличка одностайним рішенням суддів у Дюссельдорфі та завоював чемпіонські титули у надважкій вазі. Пітер Ф'юрі працював у кутку Тайсона під час цього поєдинку.

Кличко згодом провів останній бій у кар'єрі проти Джошуа. 29 квітня 2017 року на стадіоні "Вемблі" британець переміг українця технічним нокаутом в 11-му раунді.

Раніше повідомлялося, що потенційний бій Ф'юрі – Джошуа може відбутися 11 грудня на стадіоні Principality у Кардіффі, однак проведення поєдинку залежить від остаточного узгодження всіх деталей.