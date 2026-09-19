Дядя Фьюри сделал громкое заявление о племяннике, упомянув бой с Кличко

Британские боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри, похоже, наконец-то смогут встретиться в очном противостоянии уже в ближайшее время. Известный британский тренер Питер Фьюри высказался по поводу возможного поединка своего племянника.

По его мнению, бой между двумя бывшими чемпионами мира из Великобритании может состояться слишком поздно для обоих боксеров. Об этом сообщает Big Fight Weekend.

Почему Питер Фьюри вспомнил о Владимире Кличко

В то же время тренер подчеркнул финансовую составляющую боя.

Как человек, связанный с боксом, я считаю, что этот бой состоится слишком поздно. Но если на кону стоят огромные деньги, то почему бы и нет? Они могут завершить свои карьеры с огромным гонораром,

– отметил он.

Отдельно Питер вспомнил победу Тайсона над Владимиром Кличко в 2015 году. Вот именно тот поединок тренер считает лучшей версией своего племянника.

Если бы Тайсон победил Кличко, не осталось бы ни одного супертяжеловеса, который мог бы с ним сравниться. Тайсон Фьюри в том виде, в каком он был во время боя с Кличко, победил бы любого супертяжеловеса в мире. Никто не смог бы с ним сравниться,

– сказал тренер.

По его словам, после поединка с Кличко он больше не видел Тайсона в такой же форме. В то же время Фьюри подчеркнул исключительный талант своего племянника.

Говоря непосредственно о возможном бою с Джошуа, он предположил два основных сценария развития событий.

Я думаю, что Тайсон либо перебоксирует Энтони, либо Джошуа найдет уязвимое место и нокаутирует его. Так что здесь одно из двух. Думаю, ключевым фактором станет то, что план на бой сработает лучше у кого-то из них,

– рассказал Фьюри.

Напомним, 28 ноября 2015 года Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко единогласным решением судей в Дюссельдорфе и завоевал чемпионские титулы в супертяжелом весе. Питер Фьюри работал в углу Тайсона во время этого поединка.

Кличко впоследствии провел последний бой в карьере против Джошуа. 29 апреля 2017 года на стадионе "Уэмбли" британец победил украинца техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ранее сообщалось, что потенциальный бой Фьюри – Джошуа может состояться 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе, однако проведение поединка зависит от окончательного согласования всех деталей.