"Понимаю, почему он так поступает": легенда бокса объяснил сенсационное решение Усика

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон прокомментировал возможное возвращение Александра Усика в крузервейт. Британский эксперт считает, что украинский боксер способен без проблем уложиться в лимит весовой категории и вновь соперничать с ее ведущими представителями.

По словам британца, физическая форма Усика, которую тот продемонстрировал во время боксерского вечера Канело – Мбилли, свидетельствует о его готовности к смене весовой категории. Об этом сообщает Boxing News.

Нельсон назвал финансовую причину возвращения Усика

Британский эксперт убежден, что одним из мотивов украинца является желание провести финансово выгодные поединки.

Он вышел на ринг, продемонстрировал свой пресс, и я подумал: "Он без проблем может вписаться в нужный вес". Если он сможет доминировать в первом тяжелом весе, затем в супертяжелом, а после этого снова вернуться в первый тяжелый и побеждать там, то, на мой взгляд, это войдет в историю. Речь идет не только о Бенавидесе – есть еще и Джай Опетай. А после этого можно завершать карьеру,

– отметил Нельсон.

По его мнению, несмотря на статус одного из лучших боксеров мира, Усик заработал меньше, чем Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

Я понимаю, почему Усик так поступает. Он хочет заработать деньги. Несмотря на то, что Александр – лучший супертяжеловес мира, он заработал не столько, сколько Фьюри или "Эй-Джей",

– пояснил бывший чемпион мира.

Нельсон также обратил внимание на риски будущих поединков украинца. По его словам, такие бои могут отличаться высокой спортивной сложностью, но не обязательно принесут соперникам Усика соответствующий статус в случае победы.

В качестве примера британец упомянул поединок с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном, которое, по его мнению, было непростым для украинца.

Это бои с высоким риском и небольшой выгодой с точки зрения спортивного статуса, ведь его соперники не обладают такими титулами, как у него. Поэтому я полностью понимаю его решение. Это хороший шаг как с деловой точки зрения, так и с точки зрения истории,

– подытожил Нельсон.

С кем может сразиться Усик после возвращения в крузервейт

Напомним, Усик заявил о намерении вернуться в первый тяжелый вес ради поединке с Дэвидом Бенавидесом. Украинец стремится стать четырехкратным абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

По информации о планах команды Усика, сначала боксер может побороться за вакантный пояс IBF, после чего рассмотреть возможность поединка за звание абсолютного чемпиона в 2027 году. Такой сценарий ранее озвучивал менеджер украинца Сергей Лапин.

Стоит отметить, что Усик покинул первый тяжелый вес в 2018 году, став абсолютным чемпионом мира. После этого он перешел в супертяжелый дивизион, где также завоевал титул абсолютного чемпиона.