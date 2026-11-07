Ф'юрі та Джошуа заробили більше за Усика: думка легенди боксу

Олександр Усик / Фото Getty Images
Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Джонні Нельсон прокоментував можливе повернення Олександра Усика до крузервейту. Британський експерт вважає, що український боксер здатний без проблем вкластися в ліміт вагової категорії та знову конкурувати з її провідними представниками.
За словами британця, фізична форма Усика, яку той продемонстрував під час вечора боксу Канело – Мбіллі, свідчить про його готовність до зміни вагової категорії. Про це повідомляє Boxing News.
Нельсон назвав фінансову причину повернення Усика
Британський експерт переконаний, що одним із мотивів українця є бажання провести фінансово вигідні поєдинки.
Він вийшов на ринг, продемонстрував свій прес, і я подумав: "Він без проблем може вкластися в потрібну вагу". Якщо він зможе домінувати в першій важкій вазі, потім у надважкій, а після цього знову повернутися до першої важкої та перемагати там, то, на мою думку, це увійде в історію. Йдеться не лише про Бенавідеса – є ще й Джай Опетая. А після цього можна завершувати кар'єру
На його думку, попри статус одного з найкращих боксерів світу, Усик заробив менше, ніж Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа.
Я розумію, чому Усик це робить. Він хоче заробити грошей. Попри те, що Олександр – найкращий надважковаговик світу, заробив він не стільки, скільки Ф'юрі чи "Ей-Джей"
Нельсон також звернув увагу на ризики майбутніх протистоянь українця. За його словами, такі поєдинки можуть мати високу спортивну складність, але не обов'язково принесуть суперникам Усика відповідний статус у разі перемоги.
Як приклад британець згадав протистояння з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном, яке, на його думку, було непростим для українця.
Це бої з високим ризиком і невеликою винагородою з погляду спортивного статусу, адже його суперники не мають таких титулів, як у нього. Тож я цілком розумію його рішення. Це хороший крок як із бізнесового погляду, так і з погляду історії
З ким може побитися Усик після повернення до крузервейту
Нагадаємо, Усик заявив про намір повернутися до першої важкої ваги заради поєдинку з Девідом Бенавідесом. Українець прагне стати чотириразовим абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях.
За інформацією щодо планів команди Усика, спочатку боксер може поборотися за вакантний пояс IBF, після чого розглянути можливість поєдинку за абсолютне чемпіонство у 2027 році. Такий сценарій раніше озвучував менеджер українця Сергій Лапін.
Варто зазначити, що Усик залишив першу важку вагу у 2018 році, ставши абсолютним чемпіоном світу. Після цього він перейшов до надважкого дивізіону, де також досяг абсолютного чемпіонства.
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