Ф'юрі та Джошуа заробили більше за Усика: думка легенди боксу

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За словами британця, фізична форма Усика, яку той продемонстрував під час вечора боксу Канело – Мбіллі, свідчить про його готовність до зміни вагової категорії. Про це повідомляє Boxing News.

Нельсон назвав фінансову причину повернення Усика

Британський експерт переконаний, що одним із мотивів українця є бажання провести фінансово вигідні поєдинки.

Він вийшов на ринг, продемонстрував свій прес, і я подумав: "Він без проблем може вкластися в потрібну вагу". Якщо він зможе домінувати в першій важкій вазі, потім у надважкій, а після цього знову повернутися до першої важкої та перемагати там, то, на мою думку, це увійде в історію. Йдеться не лише про Бенавідеса – є ще й Джай Опетая. А після цього можна завершувати кар'єру– зазначив Нельсон.

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На його думку, попри статус одного з найкращих боксерів світу, Усик заробив менше, ніж Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Я розумію, чому Усик це робить. Він хоче заробити грошей. Попри те, що Олександр – найкращий надважковаговик світу, заробив він не стільки, скільки Ф'юрі чи "Ей-Джей"– пояснив колишній чемпіон світу.

Нельсон також звернув увагу на ризики майбутніх протистоянь українця. За його словами, такі поєдинки можуть мати високу спортивну складність, але не обов'язково принесуть суперникам Усика відповідний статус у разі перемоги.

Як приклад британець згадав протистояння з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном, яке, на його думку, було непростим для українця.

Це бої з високим ризиком і невеликою винагородою з погляду спортивного статусу, адже його суперники не мають таких титулів, як у нього. Тож я цілком розумію його рішення. Це хороший крок як із бізнесового погляду, так і з погляду історії– підсумував Нельсон.

З ким може побитися Усик після повернення до крузервейту

Нагадаємо, Усик заявив про намір повернутися до першої важкої ваги заради поєдинку з Девідом Бенавідесом. Українець прагне стати чотириразовим абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях.

За інформацією щодо планів команди Усика, спочатку боксер може поборотися за вакантний пояс IBF, після чого розглянути можливість поєдинку за абсолютне чемпіонство у 2027 році. Такий сценарій раніше озвучував менеджер українця Сергій Лапін.

Варто зазначити, що Усик залишив першу важку вагу у 2018 році, ставши абсолютним чемпіоном світу. Після цього він перейшов до надважкого дивізіону, де також досяг абсолютного чемпіонства.