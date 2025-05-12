Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика во время дуэли взглядов на "Уэмбли"

Даниэль Дюбуа и Александр Усик провели дебютные дуэли взглядов и пресс-конференцию после официального объявления о реванше. Британский боксер во время первой очной битвы толкнул украинского чемпиона мира.

Александр Усик не стал отвечать той же монетой на поступок Даниэля Дюбуа. Британский боксер лишь спустя некоторое время объяснил, почему толкнул будущего соперника во время очной битвы на лондонском "Уэмбли", передает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Объяснение Дюбуа

"Динамит" все спихнул на негативные эмоции. Дюбуа заявил, что выложится на полную в реванше, чтобы стать новым абсолютным чемпионом мира в королевском весе.

Знаете, почему я толкнул Усика на битве взглядов? Я был зол, так бывает, это бокс. Я доберусь до Усика по настоящему 19 июля и все это увидят. Было большое напряжение, это не только ненависть. Нужно всегда ко всему подходить с холодной головой. Мы будем драться, чтобы развеять все споры, которые возникли в прошлом бою,

– заявил Дюбуа.

Напомним, что уже вторая дуэль взглядов прошла без такого поведения Даниэля. Несмотря на это все в команде Динамита" угрожают украинскому боксеру. Все эти угрозы промоутер Фрэнк Уоррен назвал частью будущего боксерского шоу, чтобы подогреть интерес к реваншу.

В то же время Дюбуа продолжает заявлять о своей будущей победе в реванше. Однако многие из боксерского сообщества уверены, что Усик во второй раз победит британца.

Отметим, что первая битва боксеров в польском городе Вроцлав (в августе 2023-го года) закончилась победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.