В WBC рассказали, почему разрешили Уайлдеру драться за титул с Усиком

Александр Усик планирует драться против Деонтея Уайлдера. Кроме того, украинский боксер запросил добровольную защиту титула чемпиона мира по версии WBC и получил разрешение.

Маурисио Сулейман, президент WBC, рассказал, почему Усику разрешили защищать титул в бою против Уайлдера. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Почему Усику разрешили защищать титул WBC?

По словам чиновника, Уайлдер включен в рейтинг WBC, поэтому имеет право драться за чемпионский пояс организации.

Мы очень хотим видеть возвращение Уайлдера в ринг. Он был нашим чемпионом пять лет, и все еще является классным боксером. Деонтей включен в рейтинг WBC, поэтому полностью доступен для добровольной защиты,

– сказал Сулейман.

Напомним, что Уайлдер был чемпионом мира по версии WBC с 2015 по 2020 год, но потерял его, уступив Тайсону Фьюри. Сейчас американец занимает 13 место в рейтинге WBC.

Ранее Роберт Гарсия высказался относительно боя между Усиком и Вайледром. Известный тренер нашел другого соперника для "Бронзового бомбардировщика".

С кем должен драться Уайлдер?

Американский тренер в комментарии Fight Hub TV заявил, что Уайлдеру лучше подраться с другим боксером перед боем против Усика, чтобы набрать форму.

"Мы не видели настоящего Уайлдера много лет. Я бы хотел, чтобы он сначала провел бой с другим соперником, чтобы доказать, что может быть вызовом для Усика. Значительно интереснее были бы поединки Уайлдера с Энтони Джошуа или бой Джошуа против Тайсона Фьюри", – сказал Гарсия.

Усик – Уайлдер: когда состоится бой?