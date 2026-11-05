Чемпион мира отговорил Усика от боя с Бенавидесом

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Британский боксер поделился своими мыслями в комментарии для talkSPORT Boxing. По его мнению, возвращение Усика в более низкую весовую категорию и поединок с Бенавидесом могут стать непростым испытанием для украинца.

Далтон Смит объяснил, почему бой Усика с Бенавидесом может стать проблемой для украинца

В то же время британец высоко оценил боксерские качества потенциального соперника украинца.

Учитывая время и последние выступления Усика, это не лучшее решение для него. Нужно также посмотреть на соперников, с которыми он дрался. Они были значительно крупнее и медленнее. А Бенавидес имеет темп работы, как у боксера среднего веса– отметил Смит.

Он обратил внимание на постоянное давление, которое Бенавидес оказывает на соперников, и на высокую интенсивность его работы на ринге.

Считаю Дэвида невероятным боксером. Он постоянно давит на соперника. Усик дрался в супертяжелом весе, где боксеры значительно крупнее и медленнее. Они не могут работать с такой интенсивностью, как Бенавидес. Я думаю, что после столь длительного пребывания в супертяжелом весе вернуться вниз и драться так, как раньше в тяжелом весе, будет сложнее– добавил боксер.

Напомним, ранее Усик подтвердил намерение вернуться в первый тяжелый вес (крузервейт), чтобы провести поединок с Бенавидесом и вновь побороться за звание абсолютного чемпиона мира.

Последний раз украинец выступал в этом дивизионе еще в 2018 году. По предварительным планам, Усик может сначала побороться за вакантный титул IBF, а впоследствии провести потенциальный бой за звание абсолютного чемпиона с представителем этого дивизиона. Такой сценарий ранее озвучивал менеджер боксера Сергей Лапин.