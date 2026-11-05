Чемпіон світу відмовив Усика від бою з Бенавідесом

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Своїми думками британський боксер поділився в коментарі для talkSPORT Boxing. На його думку, повернення Усика до нижчої вагової категорії та протистояння з Бенавідесом може стати непростим випробуванням для українця.

Далтон Сміт пояснив, чому бій Усика з Бенавідесом може стати проблемою для українця

Водночас британець високо оцінив боксерські якості потенційного суперника українця.

З огляду на час і останні виступи Усика, це не найкраще рішення для нього. Треба також подивитися на суперників, із якими він бився. Вони були значно більшими та повільнішими. А Бенавідес має темп роботи, як у боксера середньої ваги– зазначив Сміт.

Він звернув увагу на постійний тиск, який Бенавідес чинить на опонентів, і його високу інтенсивність роботи в ринзі.

Вважаю Девіда неймовірним боксером. Він постійно тисне на суперника. Усик бився в надважкій вазі, де боксери значно більші та повільніші. Вони не можуть працювати з такою інтенсивністю, як Бенавідес. Я думаю, що після такого тривалого перебування в надважкій вазі повернутися вниз і битися так, як раніше у важкій вазі, буде складніше– додав боксер.

Нагадаємо, раніше Усик підтвердив намір повернутися до першої важкої ваги (крузервейту), щоб провести поєдинок із Бенавідесом та знову поборотися за звання абсолютного чемпіона світу.

Востаннє українець виступав у цьому дивізіоні ще у 2018 році. За попередніми планами, Усик може спочатку поборотися за вакантний титул IBF, а згодом провести потенційний бій за абсолютне чемпіонство з представником дивізіону. Такий сценарій раніше озвучував менеджер боксера Сергій Лапін.