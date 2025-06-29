Обидчик Майка Тайсона ярко одолел сына легендарного экс-боксера: видеообзор боя

В ночь на 29 июня на арене "Honda Center" состоялся большой вечер бокса. Возглавил боксерское событие бой боксера-блогера Джейка Пола.

Соперником Джейка Пола стал бывший чемпион мира Хулио Сезар Чавес-младший. Известный блогер действовал первым номером в ринге и сохранял дистанцию, пишет 24 Канал.

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Как закончился бой Пол – Чавес-младший

Пол-младший хорошо действовал апперкотом и избегал атак соперника. Только в середине боя Чавесу-младшему удалось несколько перехватить ненадолго инициативу.

После чего Джейк снова перехватил инициативу и довел дело до желанного результата. Хотя Хулио Сезар неоднократно сигнализировал рефери, что Пол пробивает ниже его пояса, но ни судья, ни Пол не обращали внимания на такие слова Чавеса-младшего.

Победителя боя определяли судейские записки, но все было понятно еще до их объявления. Джейк Пол победил Хулио Сезара Чавеса-младшего по единогласному решению судей после 10-ти раундов – 99-91, 98-92 и 97-93.

Видео объявления результата боя Пол – Чавес-младший

Для Джейка Пола эта победа стала 12-й в 13-ти поединках в профессионалах (7 – нокаутом) при одном поражении.

После поединка стали известны судейские записки.

Видеообзор боя Пол – Чавес-младший