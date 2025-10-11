Уже 14 ноября в Майами Джейк Пол выйдет в ринг против Джервонты Дэвиса. Поединок состоится в американском Майами.

Противостояние Джейк Пол – Джервонта Дэвис будет иметь выставочный характер. Несмотря на это будет определен победитель боя, а на поединке будут работать судьи, пишет 24 Канал со ссылкой на MMA Fighting.

Кто будет третьим судьей боя Пол – Дэвис?

За месяц до вечера бокса стало известно, кто станет третьим судьей поединка. Двум профессиональным судья составит компанию искусственный интеллект.

Отметим, что подсчитанные баллы не будут зачислены в официальный рекорд Пола или Дэвиса. Также бой может закончиться нокаутом или техническим нокаутом, как в настоящем официальном поединке.

В показательном бою нокауты и технические нокауты будут считаться завершением поединка на тех же условиях, что и в профессиональных встречах. Атлетическая комиссия Флориды остается преданной принципам прозрачности, соблюдения регламента и безопасного развития единоборств в штате,

– отметили в комиссии.

Бывший чемпион Карл Фроч обозвал Пола-младшего "клоуном на сцене" и не видит у него шансов против Дэвиса. Его слова процитировало издание FightNews.

"Я думаю, если бы Дэвис захотел, он бы вообще не пропустил ни одного удара. Он великий боец. Один из лучших. У него невероятный талант. Нет ни одного шанса, что Джейк Пол сможет его зацепить. Разница в габаритах не имеет значения, он медленнее. Джейк Пол не боксер. Он клоун на сцене. Он ничтожество., он не умеет драться. Вообще не умеет. Он абсолютно жалок. Поэтому, когда он выйдет против Джервонты Дэвиса, Дэвис просто будет играть с ним", – заявил Фроч.

Что известно о бое Пол – Дэвис?