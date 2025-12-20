Пол получил жуткую травму в бою против Джошуа: в каком состоянии блогер
- Джейк Пол получил перелом челюсти в двух местах после боя с Энтони Джошуа.
- Пол планирует вернуться на ринг после восстановления и бороться за титул чемпиона.
В ночь на 20 декабря (в Украине) Энтони Джошуа дрался против Джейка Пола. Британский боксер досрочно одолел американского блогера.
Пол получил повреждение челюсти в поединке с Джошуа. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм американского блогера.
Читайте также Джошуа нокаутировал Пола, который трижды побывал в нокдауне
Что с челюстью Пола после боя с Джошуа?
Американский блогер поделился рентгеном челюсти после боя с британским боксером. Он заявил, что у него перелом в двух местах.
Перелом челюсти в двух местах. Дайте мне Канело через 10 дней,
– написал Пол.
Напомним, что Пол до нокаута трижды побывал в нокдауне. Однако в шестом раунде Джошуа нанес роковой удар американскому блогеру, эффектно завершив поединок.
После поединка Пол выступил с громким заявлением. Он анонсировал возвращение на ринг после восстановления.
Что сказал Пол после боя с Джошуа?
В комментарии BBC Пол заявил, что не удивлен результатом, но если бы имел большую выносливость, то мог бы бороться дальше. Блогер также заявил, что готов драться за титул.
"Справляться с таким весом было очень трудно. Если бы у меня была лучшая выносливость, я смог бы продолжать в том же духе и бороться дальше. Я обязательно вернусь, чтобы получить титул чемпиона", – заявил Джейк.
Что известно о Поле?
Свою популярность блогер получил в видеоприложении Vine. Впоследствии Пол создал собственный ютуб-канал и сейчас имеет аудиторию в более 20 миллионов подписчиков.
Осенью прошлого года он дрался против Майка Тайсона. Американец одолел легенду бокса благодаря единогласному решению судей.
Летом этого года Пол дрался против Хулио Сезара Чавеса-младшего. Блогер победил мексиканского боксера, одержав 12 победу в профессиональном ринге.