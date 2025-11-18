Люди начнут сомневаться: ветеран бокса обратился к Джошуа по поводу боя с Полом

Энтони Джошуа в декабре 2025 года вернется на профессиональный ринг. Британский боксер проведет официальный поединок в супертяжелом весе против Джейка Пола.

Дерек Чисора обратился к Эй Джею после официального объявления поединка. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Что Чисора сказал Джошуа?

Ветеран бокса заявил, что он уже написал Джошуа относительно поединка против Джейка Пола. Чисора предупредил Эй Джея о том, что люди уничтожат его, если бой с блогером продлится более пяти раундов.

Если поединок затянется, то люди просто начнут сомневаться в тебе как в бойце,

– сказал Чисора.

Напомним, что Энтони Джошуа последний раз дрался в сентябре 2024 года. Британский боксер уступил Даниэлю Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде.

Ранее Джейк Пол в интервью Sky Sports высказался о бое с Энтони Джошуа. Блогер из США считает, что он победит бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе. И тогда он подерется за титул.

Джейк Пол – Энтони Джошуа: что известно о бое?