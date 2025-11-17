Сейчас продолжаются переговоры относительно следующего поединка Эй Джея. Британец может заработать солидную сумму за бой, сообщает 24 канал со ссылкой на Daily Mail.

Какие средства Джошуа получит за следующий бой?

Британский боксер может подраться с Джейком Полом. Соглашение о поединке между бывшим чемпионом мира и американским блогером близится к положительному завершению.

Главным стимулом боя Джошуа – Пол является гонорар с общей суммой в 140 миллионов фунтов стерлингов. Эти средства повлияли на решение британского боксера, поскольку он должен был провести "разминочный бой", а теперь может заработать немалые средства.

Бой может состояться до конца года. Ожидается, что официальную дату поединка объявят уже на следующей неделе.

Ранее инсайдер Майк Коппинджер раскрыл дату поединка между Энтони Джошуа и Джейком Полом. По его информации бой состоится 19 декабря 2025 года.

Что говорят о бое Джошуа – Пол?