Я буду молиться за Джейка, – Усик высказался о бое между Полом и Джошуа

Совсем скоро состоится одно из самых громких событий года. Энтони Джошуа встретится в бою с Джейком Полом.

Александр Усик высказался относительно поединка между британским боксером и блогером из США. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

Читайте также Усик стал лучшим бойцом года по версии WBC

Что сказал Усик о бое Пол – Джошуа?

Усик заявил, что Джошуа может убить Пола. Он отметил, что британский боксер является олимпийским чемпионом, а блогер – спортсмен, ютубер и шоумен.

Украинский боксер сравнил британца и американца с "Роллс-Ройс" и "Фиат". Кроме того он заявил, что будет молиться за Пола.

Да. Я буду молиться за Джейка Пола, потому что хочу драться с ним в октагоне,

– сказал боксер.

Усик также поделился мыслями о том, нужно ли Джошуа драться против Фьюри в следующем году. Он отметил, что хочет этого поединка, как болельщик.

Что говорил Пол перед боем с Джошуа?

Пол в интервью The Ring сделал громкое заявление накануне боя против Джошуа. Американский блогер заявил, что он удивит мир.

"Я знаю, что это вызов, но я знаю, на что способен. Пусть он нанесет мне рассечений, пусть разобьет мне лицо. Но знаете что? Ему придется меня убить, чтобы остановить, потому что я серьезно готов умереть в ринге, лишь бы выиграть этот бой", – заявил блогер.

Напомним, что бой Пол – Джошуа состоится 19 декабря 2025 года в Майами. Трансляция спортивного шоу состоится на Netflix.

Какие отношения между Полом и Усиком?