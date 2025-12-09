"ChatGPT врет ему": Пол использовал ИИ, чтобы оценить свои шансы в бою против Джошуа
- 19 декабря 2025 года в Майами состоится бой между Джейком Полом и Энтони Джошуа.
- Джошуа заявил, что Пол воспользовался помощью искусственного интеллекта.
Уже 19 декабря 2025 года в Майами (США) состоится большой вечер бокса. Главным событием боксерского шоу будет противостояние Джейка Пола против Энтони Джошуа.
За несколько дней до боя Энтони Джошуа забавно прокомментировал предстоящую встречу с Джейком Полом. Британский супертяжеловес считает, что блогер перед боем воспользовался помощью искусственного интеллекта, пишет 24 Канал со ссылкой на TMZ Sports.
Пол воспользовался ИИ, чтобы оценить свои шансы в бою против Джошуа?
Эй Джей предположил, что Джейк ввел в ChatGPT запрос относительно своих шансов на победу 19 декабря в Майами. Британец заверил, что ИИ врет Полу-младшему.
Он, видимо, набрал: "Как ты думаешь, могу ли я побить Энтони Джошуа?" И, наверняка, получил ответ: "Отличный вопрос. Энтони проиграл в сентябре. У тебя отличные шансы, Джейк". Кто бы ему это не говорил – кто бы не убеждал его, что он может меня победить... Ну, не знаю. Может, он действительно в это верит. Я не знаю. Я готовлюсь к тому бойцу, каким он себя представляет. В этом-то и дело. Я готовлюсь к тому парню,
– заявил Джошуа.
Какой прогноз на бой Пол – Джошуа сделал Усик?
Александр Усик в комментарии All The Smoke Boxing предположил, сколько раундов продлится противостояние Пол – Джошуа.
"По моему мнению – один раунд. Я с Энтони дважды дрался, его джеб... Посмотрите (показывает на брови – 24 канал). Это от его джеба. Бум", – сказал Усик.
Также в интервью для iFL TV непобедимый украинец заявил, что будет молиться за Пола, которого Джошуа может просто убить в ринге.
Что известно о битве Пол – Джошуа?
Бой продлится не более восьми раундов, а боксеры подерутся в перчатках 10 унций.
Отметим, что Джошуа готовится к бою с Полом под руководством украинского тренера Егора Голуба. Усик рассказал, используется ли используется ли его план для подготовки Эй Джея.
Энтони набрал отличную форму несмотря на ограничения в весе к поединку против Джейка.
Этот поединок станет для Джошуа первым с сентября 2024-го. Осенью прошлого года Энтони был нокаутирован Даниэлем Дюбуа. Это было четвертое поражение для британца в профессионалах. Всего за его спиной 28 побед (25 – нокаутом).
А вот Пол последний раз боксировал в июне 2025-го, когда одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего. Это была 12-я победа Джейка на профи-ринге (7 – нокаутом).