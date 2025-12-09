"ChatGPT бреше йому": Пол використав ШІ, аби оцінити свої шанси у бою проти Джошуа

Вже 19 грудня 2025 року у Маямі (США) відбудеться великий вечір боксу. Головною подією боксерського шоу буде протистояння Джейка Пола проти Ентоні Джошуа.

За декілька днів до бою Ентоні Джошуа кумедно прокоментував майбутню зустріч із Джейком Полом. Британський супертяж вважає, що блогер перед боєм скористався допомогою штучного інтелекту, пише 24 Канал із посиланням на TMZ Sports.

Пол скористався ШІ, аби оцінити свої шанси у бою проти Джошуа?

Ей Джей припустив, що Джейк ввів у ChatGPT запит щодо своїх шансів на перемогу 19 грудня у Маямі. Британець запевнив, що ШІ бреше Полу-молодшому.

Він, мабуть, набрав: "Як ти думаєш, чи можу я побити Ентоні Джошуа?" І, напевно, отримав відповідь: "Чудове запитання. Ентоні програв у вересні. У тебе чудові шанси, Джейку". Хто б йому це не казав – хто б не переконував його, що він може мене перемогти… Ну, не знаю. Можливо, він справді в це вірить. Не знаю. Я готуюся до того бійця, яким він себе уявляє. У цьому й річ. Я готуюся до того хлопця,

– заявив Джошуа.

Який прогноз на бій Пол – Джошуа зробив Усик?

Олександр Усик у коментарі All The Smoke Boxing припустив, скільки раундів триватиме протистояння Пол – Джошуа.

"На мою думку – один раунд. Я з Ентоні двічі бився, його джеб… Подивіться (показує на брови – 24 канал). Це від його джеба. Бум", – сказав Усик.

Також в інтерв'ю для iFL TV непереможний українець заявив, що буде молитись за Пола, якого Джошуа мож просто вбити у рингу.

Що відомо про битву Пол – Джошуа?