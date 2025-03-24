Вливают все стероиды мира, – Роган выдал странное заявление по бою обидчика Тайсона с Джошуа
- Джейк Пол вызвал на бой Энтони Джошуа, но Джо Роган предположил, что бой может быть отсрочен из-за контракта Джошуа с DAZN и подготовку Пола.
- Джо Роган выразил странную версию, что Джейк Пол может использовать запрещенные методы, такие как стероиды, для подготовки к бою с Джошуа в 2026 году.
- Роган считает, что даже с такими методами Пол не сможет победить Джошуа, и бой может быть выставочным.
Скандальный боксер-блогер Джейк Пол неожиданно для всех вызвал на бой Энтони Джошуа. Комментатор UFC Джо Роган высказал свою версию отказа Пола-младшего от проведения боя против экс-чемпиона мира в текущем 2025-м году.
Джо Роган выдал две версии возможной отсрочки противостояния Джейк Пол – Энтони Джошуа. Комментатор UFC напомнил, что у Эй Джей есть контракт с DAZN, а Пол заработал миллионы на Netflix за бой против легендарного Майка Тайсона, пишет 24 Канал со ссылкой на Happy Punch.
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Почему Пол не хочет драться с Джошуа в 2025 году
Не исключено, что стороны просто ждут окончания соглашения Эй Джея с DAZN.
Другая версия Джо Рогана более странная. Известный комментатор заговорил об употреблении запрещенных методов для Джейка Пола в рамках подготовки к бою с Энтони Джошуа.
Джейк хочет дождаться 2026-го? Видимо, за это время в него вльют все стероиды мира,
– заявил Роган.
По мнению Джо Рогана, даже эти методы не помогут Полу-младшему в возможном противостоянии с Эй Джеем. Комментатор добавил, что такой поединок может иметь формат выставочного поединка.
Следует добавить, что в своем комментарии Джейк Пол отметил слабое место Эй Джея.
Напомним, что Джошуа в своем последнем бою был нокаутирован Даниэлем Дюбуа в сентябре прошлого года. Джейк Пол в середине 2024-го года победил по решению судей легендарного Майка Тайсона.