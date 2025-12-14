Бывший чемпион мира рассказал, сколько продлится бой Пол – Джошуа

Совсем скоро Энтони Джошуа вернется на профессиональный ринг. Бывший чемпион мира сразится против Джейка Пола.

Карл Фроч поделился мыслями относительно предстоящего поединка между боксером и блогером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Что Фроч сказал о бое Пол – Джошуа?

Бывший чемпион мира заявил, что до сих пор не верит в то, что американский блогер будет драться против британского боксера. Фроч также отметил, что у него забронированы авиабилеты, но он до сих пор не заплатил за них из-за неверия.

Также Фроч рассказал, можно ли подстроить поединок. Он заявил, что это невозможно, ведь бой санкционирован и это будет федеральным преступлением, если окажется, что противостояние договорное.

Поскольку это не показательный поединок, не может быть никаких договоренностей – это было бы незаконно. Это должен быть настоящий бой. Все боксерские фанаты знают: если Эй Джей выйдет против Джейка Пола и действительно постарается, бой не продлится и минуты,

– сказал Фроч.

Ранее Деметриус Джонсон высказался относительно боя между Полом и Джошуа. Бывший чемпион UFC оценил шансы бойцов в противостоянии.

Что сказал Джонсон относительно боя Пол – Джошуа?

В интервью Mighty Джонсон заявил, что Джошуа уже проигрывал нокаутом. Поэтому, если Пол сможет попасть, то у него есть шансы одолеть британского боксера, но "Эй Джей" должен переиграть блогера.

"Если он так и сделает, то уничтожит Джейка. Но я сомневаюсь, что он пойдет на это. Думаю, он попытается что-то кому-то доказать", – высказался Джонсон.

Что известно о поединке между Полом и Джошуа?