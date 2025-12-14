Бывший чемпион мира рассказал, сколько продлится бой Пол – Джошуа
- Карл Фроч сомневается в реальности боя между Джошуа и Полом.
- Деметриус Джонсон считает, что если Пол попадет, у него есть шансы одолеть Джошуа, но британский боксер имеет преимущество.
Совсем скоро Энтони Джошуа вернется на профессиональный ринг. Бывший чемпион мира сразится против Джейка Пола.
Карл Фроч поделился мыслями относительно предстоящего поединка между боксером и блогером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.
Что Фроч сказал о бое Пол – Джошуа?
Бывший чемпион мира заявил, что до сих пор не верит в то, что американский блогер будет драться против британского боксера. Фроч также отметил, что у него забронированы авиабилеты, но он до сих пор не заплатил за них из-за неверия.
Также Фроч рассказал, можно ли подстроить поединок. Он заявил, что это невозможно, ведь бой санкционирован и это будет федеральным преступлением, если окажется, что противостояние договорное.
Поскольку это не показательный поединок, не может быть никаких договоренностей – это было бы незаконно. Это должен быть настоящий бой. Все боксерские фанаты знают: если Эй Джей выйдет против Джейка Пола и действительно постарается, бой не продлится и минуты,
– сказал Фроч.
Ранее Деметриус Джонсон высказался относительно боя между Полом и Джошуа. Бывший чемпион UFC оценил шансы бойцов в противостоянии.
Что сказал Джонсон относительно боя Пол – Джошуа?
В интервью Mighty Джонсон заявил, что Джошуа уже проигрывал нокаутом. Поэтому, если Пол сможет попасть, то у него есть шансы одолеть британского боксера, но "Эй Джей" должен переиграть блогера.
"Если он так и сделает, то уничтожит Джейка. Но я сомневаюсь, что он пойдет на это. Думаю, он попытается что-то кому-то доказать", – высказался Джонсон.
Что известно о поединке между Полом и Джошуа?
Пол должен был драться против Джервонты Дэвиса в ноябре этого года. Однако бой сорвался, поскольку американского боксера обвинили в насилии.
Блогер имел несколько вариантов, в частности поединок с Теренсом Кроуфордом. Однако в конце концов он выбрал драться с Джошуа, который согласился встретиться с ним на ринге.
Бой Пол – Джошуа состоится 19 декабря 2025 года. Вечер бокса будет транслировать стриминговая платформа Netflix.