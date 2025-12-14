Колишній чемпіон світу розповів, скільки триватиме бій Пол – Джошуа

Зовсім скоро Ентоні Джошуа повернеться на професійний ринг. Колишній чемпіон світу битиметься проти Джейка Пола.

Карл Фроч поділився думками щодо майбутнього поєдинку між боксером та блогером. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Читайте також Ф'юрі та Джошуа домовились про бій: коли відбудеться британська битва

Що Фроч сказав про бій Пол – Джошуа?

Колишній чемпіон світу заявив, що досі не вірить у те, що американський блогер буде битися проти британського боксера. Фроч також наголосив, що у нього заброньовані авіаквитки, але він досі не заплатив за них через зневіру.

Також Фроч розповів, чи можна підлаштувати поєдинок. Він заявив, що це неможливо, адже бій санкціонований і це буде федеральним злочином, якщо виявиться, що протистояння договірне.

Оскільки це не показовий поєдинок, не може бути жодних домовленостей – це було б незаконно. Це має бути справжній бій. Усі боксерські фанати знають: якщо Ей Джей вийде проти Джейка Пола й справді постарається, бій не триватиме й хвилини,

– сказав Фроч.

Раніше Деметріус Джонсон висловився щодо бою між Полом та Джошуа. Колишній чемпіон UFC оцінив шанси бійців у протистоянні.

Що сказав Джонсон щодо бою Пол – Джошуа?

В інтерв'ю Mighty Джонсон заявив, що Джошуа вже програвав нокаутом. Тому, якщо Пол зможе влучити, то у нього є шанси здолати британського боксера, але "Ей Джей" має переграти блогера.

"Якщо він так і зробить, то знищить Джейка. Але я сумніваюся, що він піде на це. Думаю, він спробує щось комусь довести", – висловився Джонсон.

Що відомо про поєдинок між Полом та Джошуа?