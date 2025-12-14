Карл Фроч поділився думками щодо майбутнього поєдинку між боксером та блогером. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Що Фроч сказав про бій Пол – Джошуа?

Колишній чемпіон світу заявив, що досі не вірить у те, що американський блогер буде битися проти британського боксера. Фроч також наголосив, що у нього заброньовані авіаквитки, але він досі не заплатив за них через зневіру.

Також Фроч розповів, чи можна підлаштувати поєдинок. Він заявив, що це неможливо, адже бій санкціонований і це буде федеральним злочином, якщо виявиться, що протистояння договірне.

Оскільки це не показовий поєдинок, не може бути жодних домовленостей – це було б незаконно. Це має бути справжній бій. Усі боксерські фанати знають: якщо Ей Джей вийде проти Джейка Пола й справді постарається, бій не триватиме й хвилини,

– сказав Фроч.

Раніше Деметріус Джонсон висловився щодо бою між Полом та Джошуа. Колишній чемпіон UFC оцінив шанси бійців у протистоянні.

Що сказав Джонсон щодо бою Пол – Джошуа?

В інтерв'ю Mighty Джонсон заявив, що Джошуа вже програвав нокаутом. Тому, якщо Пол зможе влучити, то у нього є шанси здолати британського боксера, але "Ей Джей" має переграти блогера.

"Якщо він так і зробить, то знищить Джейка. Але я сумніваюся, що він піде на це. Думаю, він спробує щось комусь довести", – висловився Джонсон.

Що відомо про поєдинок між Полом та Джошуа?