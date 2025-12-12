Дерек Чісора відправив приватне повідомлення британському боксеру напередодні поєдинку. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Що Чісора написав Джошуа перед боєм з Полом?

Ветеран боксу окреслив очікування від Джошуа у бою проти Пола. У листі Чісора написав, що у людей виникнуть сумніві щодо "Ей Джея", якщо бій триватиме більше п'яти раундів.

Ти не можеш проходити більше п’яти раундів із цим хлопцем. Ти маєш розібратися з ним за один чи два раунди. Хочу бачити кров і зуби, що вилітають,

– написав Чісора.

Нагадаємо, що востаннє Джошуа бився восени минулого року. У тому поєдинку він програв Даніелю Дюбуа технічним нокаутом у п'ятому раунді.

Також відзначимо, що Олександр Усик нещодавно розповів, скільки триватиме бій між Полом та Джошуа.

Скільки триватиме бій Пол – Джошуа на думку Усика?

Український боксер у коментарі All The Smoke Boxing заявив, що бій між Полом та Джошуа немає сенсу зі спортивної точки зору. Він наголосив, що це лише багато грошей та шоу.

Окрім того, Усик підкреслив, що Джошуа ставав олімпійським чемпіоном. А Пол всього лише спортсмен та блогер.

"На мою думку – один раунд. Я з Ентоні двічі бився, його джеб… Подивіться (показує на брови – 24 канал) Це від його джеба. Бум", – висловився Усик.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?