Дерек Чисора отправил личное сообщение британскому боксеру накануне поединка. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Что Чисора написал Джошуа перед боем с Полом?

Ветеран бокса очертил ожидания от Джошуа в бою против Пола. В письме Чисора написал, что у людей возникнут сомнения относительно "Эй Джея", если бой продлится более пяти раундов.

Ты не можешь проходить более пяти раундов с этим парнем. Ты должен разобраться с ним за один или два раунда. Хочу видеть кровь и вылетающие зубы,,

– написал Чисора.

Напомним, что последний раз Джошуа дрался осенью прошлого года. В том поединке он проиграл Даниэлю Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде.

Также отметим, что Александр Усик недавно рассказал, сколько продлится бой между Полом и Джошуа.

Сколько продлится бой Пол – Джошуа по мнению Усика?

Украинский боксер в комментарии All The Smoke Boxing заявил, что бой между Полом и Джошуа не имеет смысла со спортивной точки зрения. Он отметил, что это только много денег и шоу.

Кроме того, Усик подчеркнул, что Джошуа становился олимпийским чемпионом. А Пол всего лишь спортсмен и блогер.

"По моему мнению – один раунд. Я с Энтони дважды дрался, его джеб... Посмотрите (показывает на брови – 24 канал) Это от его джеба. Бум", – высказался Усик.

Что известно о бое Пол – Джошуа?