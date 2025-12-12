Дерек Чисора отправил личное сообщение британскому боксеру накануне поединка. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.
Что Чисора написал Джошуа перед боем с Полом?
Ветеран бокса очертил ожидания от Джошуа в бою против Пола. В письме Чисора написал, что у людей возникнут сомнения относительно "Эй Джея", если бой продлится более пяти раундов.
Ты не можешь проходить более пяти раундов с этим парнем. Ты должен разобраться с ним за один или два раунда. Хочу видеть кровь и вылетающие зубы,,
– написал Чисора.
Напомним, что последний раз Джошуа дрался осенью прошлого года. В том поединке он проиграл Даниэлю Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде.
Также отметим, что Александр Усик недавно рассказал, сколько продлится бой между Полом и Джошуа.
Сколько продлится бой Пол – Джошуа по мнению Усика?
Украинский боксер в комментарии All The Smoke Boxing заявил, что бой между Полом и Джошуа не имеет смысла со спортивной точки зрения. Он отметил, что это только много денег и шоу.
Кроме того, Усик подчеркнул, что Джошуа становился олимпийским чемпионом. А Пол всего лишь спортсмен и блогер.
"По моему мнению – один раунд. Я с Энтони дважды дрался, его джеб... Посмотрите (показывает на брови – 24 канал) Это от его джеба. Бум", – высказался Усик.
Что известно о бое Пол – Джошуа?
Поединок между британским боксером и американским блогером состоится в Майами – 19 декабря 2025 года. Вечер бокса будет транслировать стриминговая платформа Netflix.
Бой Пол – Джошуа продлится всего восемь раундов. Кроме того, британский боксер получил весовые ограничения перед поединком с американцем.
Отметим, что бойцы заработают немалые средства за бой. Как пишут СМИ, общая сумма гонорара за поединок составляет 140 миллионов фунтов стерлингов на двоих.