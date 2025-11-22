Мог бы победить членом и сломанной рукой: Фьюри дал одиозный прогноз на бой Пол – Джошуа
- Томми Фьюри сделал прогноз на бой Джейка Пола и Энтони Джошуа, заявив, что Джошуа победит даже с одной рукой.
- Тайсон Фьюри в своем инстаграме неожиданно поставил на победу Джейка Пола нокаутом.
Уже 19 декабря 2025 года Джейк Пол выйдет в ринг против Энтони Джошуа. Противостояние состоится в Майами (США).
В мире бокса продолжают делиться прогнозами на противостояние Джейк Пол – Энтони Джошуа. Этот список пополнил Томми Фьюри, который высказал свое мнение относительно данного поединка, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News Online.
Какой прогноз на бой Пол – Джошуа сделал Фьюри?
Британский боксер сделал ставку на своего звездного земляка. Младший брат Тайсона Фьюри заявил, что Энтони смог бы победить Джейка даже одной рукой.
Мой отец сказал, что Эй Джей мог бы победить Джейка своим членом, и я полностью с этим согласен. Даже если бы у Эй Джея была сломана рука, бой все равно длился бы не больше минуты. Но если Джошуа вдруг проиграет Полу, это автоматически сделает меня лучше двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе, не так ли?
– сказал Томми.
Интересно, что Тайсон в своем профиле в инстаграме неожиданно сделал противоположный прогноз на бой Пол – Джошуа. "Цыганский король" поставил на блогера.
"Джейк Пол нокаутом", – написал Фьюри.
Что известно о бое Пол – Джошуа?
Транслятором вечера бокса будет платформа Netflix. Бой Пол – Джошуа продлится не более 8-ми раундов, а боксеры подерутся в перчатках 10 унций.
Энтони не сможет подойти к поединку в комфортном весе из-за ограничений от организаторов.
Боксеры уже провели дуэль взглядов, которая прошла без скандальных моментов.
Это будет первый бой для Джошуа после более чем годичного перерыва. Последний раз Энтони выходил в ринг в сентябре 2024-го, когда был нокаутирован Даниэлем Дюбуа. За спиной британского супертяжеловеса 28 побед (25 – нокаутом) и 4 поражения.
Зато Пол-младший получил в профессионалах 12 побед (7 – нокаутом) при одном поражении. В своем крайнем бою в июне 2025-го Джейк победил Хулио Сезара Чавеса-младшего.