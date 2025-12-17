Известный украинский боксер поделился прогнозом на бой Пол – Джошуа
- Богдан Миронец считает, что Джошуа должен победить Пола в первых 2-3 раундах, иначе это будет свидетельствовать о договоренностях.
- Карл Фроч заявил, что официальный бой не может иметь договоренностей, и если Джошуа постарается, бой не продлится и минуты.
Энтони Джошуа через несколько дней снова появится в профессиональном ринге. Британский боксер сразится против Джейка Пола.
Богдан Миронец поделился мыслями о бое между Джошуа и Полом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Lucky Punch.
Что сказал Миронец о бое Пол – Джошуа?
Украинский боксер заявил, что о шансах Пола в поединке с Джошуа очень хорошо высказался отец Тайсона Фьюри. Британец должен с легкостью победить американского блогера, а если нет, то все подстроено.
Я с ним согласен и считаю, что любой сценарий, при котором Джейк дойдет до третьего раунда, будет свидетельствовать об определенных договоренностях. Я не верю, что Джошуа пойдет на договоренности, поэтому считаю, что британец должен побеждать в первых 2 – 3 раундах,
– сказал Миронец.
Отметим, что ранее Карл Фроч высказался о бое между Полом и Джошуа. Бывший чемпион мира рассказал, сколько продлится поединок между британцем и американцем.
Что сказал Фроч о бое Пол – Джошуа?
Бывший чемпион мира в интервью Seconds Out заявил, что бой назначен официально, поэтому никаких договоренностей не может быть, поскольку это незаконно.
"Это должен быть настоящий бой. Все боксерские фанаты знают: если Эй Джей выйдет против Джейка Пола и действительно постарается, бой не продлится и минуты", – высказался Фроч.
Пол – Джошуа: что известно о поединке?
Бой между Полом и Джошуа состоится в ночь с 19 на 20 декабря 2025 года в Майами. Боксеры встретятся на арене "Kaseya Center".
Отметим, что перед поединком для британского боксера ввели определенные ограничения.
Подчеркнем, что Джошуа впервые появится в ринге с осени прошлого года. Тогда британец уступил Даниэлю Дюбуа, оказавшись в нокауте в пятом раунде.
Что касается Пола, то он дрался в последний раз в июне 2025 года. В том поединке блогер победил Хулио Сезара Чавеса-младшего.