Відомий український боксер поділився прогнозом на бій Пол – Джошуа

Ентоні Джошуа через декілька днів знову з'явиться у професійному ринзі. Британський боксер битиметься проти Джейка Пола.

Богдан Миронець поділився думками про бій між Джошуа та Полом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Lucky Punch.

Читайте також Торгував наркотиками та хотів покинути бокс: цікаві факти про Ентоні Джошуа

Що сказав Миронець про бій Пол – Джошуа?

Український боксер заявив, що про шанси Пола у поєдинку з Джошуа дуже добре висловився батько Тайсона Ф'юрі. Британець має з легкістю перемогти американського блогера, а якщо ні, то усе підлаштовано.

Я з ним згоден і вважаю, що будь-який сценарій, при якому Джейк дійде до третього раунду, свідчитиме про певні домовленості. Я не вірю, що Джошуа піде на домовленості, тож вважаю, що британець має перемагати в перших 2 – 3 раундах,

– сказав Миронець.

Відзначимо, що раніше Карл Фроч висловився про бій між Полом та Джошуа. Колишній чемпіон світу розповів, скільки триватиме поєдинок між британцем та американцем.

Що сказав Фроч про бій Пол – Джошуа?

Колишній чемпіон світу в інтерв'ю Seconds Out заявив, що бій призначено офіційно, тому жодний домовленостей не може бути, оскільки це незаконно.

"Це має бути справжній бій. Усі боксерські фанати знають: якщо Ей Джей вийде проти Джейка Пола й справді постарається, бій не триватиме й хвилини", – висловився Фроч.

Пол – Джошуа: що відомо про поєдинок?