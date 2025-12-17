Відомий український боксер поділився прогнозом на бій Пол – Джошуа
- Богдан Миронець вважає, що Джошуа має перемогти Пола в перших 2-3 раундах, інакше це свідчитиме про домовленості.
- Карл Фроч заявив, що офіційний бій не може мати домовленостей, і якщо Джошуа постарається, бій не триватиме й хвилини.
Ентоні Джошуа через декілька днів знову з'явиться у професійному ринзі. Британський боксер битиметься проти Джейка Пола.
Богдан Миронець поділився думками про бій між Джошуа та Полом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Lucky Punch.
Що сказав Миронець про бій Пол – Джошуа?
Український боксер заявив, що про шанси Пола у поєдинку з Джошуа дуже добре висловився батько Тайсона Ф'юрі. Британець має з легкістю перемогти американського блогера, а якщо ні, то усе підлаштовано.
Я з ним згоден і вважаю, що будь-який сценарій, при якому Джейк дійде до третього раунду, свідчитиме про певні домовленості. Я не вірю, що Джошуа піде на домовленості, тож вважаю, що британець має перемагати в перших 2 – 3 раундах,
– сказав Миронець.
Відзначимо, що раніше Карл Фроч висловився про бій між Полом та Джошуа. Колишній чемпіон світу розповів, скільки триватиме поєдинок між британцем та американцем.
Що сказав Фроч про бій Пол – Джошуа?
Колишній чемпіон світу в інтерв'ю Seconds Out заявив, що бій призначено офіційно, тому жодний домовленостей не може бути, оскільки це незаконно.
"Це має бути справжній бій. Усі боксерські фанати знають: якщо Ей Джей вийде проти Джейка Пола й справді постарається, бій не триватиме й хвилини", – висловився Фроч.
Пол – Джошуа: що відомо про поєдинок?
Бій між Полом та Джошуа відбудеться у ніч з 19 на 20 грудня 2025 року у Маямі. Боксери зустрінуться на арені "Kaseya Center".
Відзначимо, що перед поєдинком для британського боксера ввели певні обмеження.
Підкреслимо, що Джошуа вперше з'явиться у рингу з осені минулого року. Тоді британець поступився Даніелю Дюбуа, опинившися у нокауті у п'ятому раунді.
Щодо Пола, то він бився востаннє у червні 2025 року. У тому поєдинку блогер переміг Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.