Известный боксер удивил прогнозом на громкий поединок года
- Хулио Сезар Чавес-младший прогнозирует победу Джейка Пола единогласным решением судей над Энтони Джошуа.
- Промоутер Фрэнк Уоррен отметил, что поражение Джошуа может поставить под вопрос его будущие большие бои.
Энтони Джошуа возвращается на профессиональный ринг после годичной паузы. Британский боксер сразится против Джейка Пола.
Хулио Сезар Чавес-младший высказался о бое между бывшим чемпионом мира и американским блогером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на MVP.
Читайте также Решением судей: Усик назвал победителя крупнейшего боя в мире
Какой прогноз сделал Чавес-младший?
Мексиканский боксер сделал неожиданный прогноз на бой Джошуа – Пол. Он считает, что американский блогер победит "Эй Джея".
Джейк Пол победит единогласным решением судей,
– сказал Чавес.
Напомним, что Пол ранее дрался против Чавеса-младшего. Блогер неожиданно одолел мексиканского боксера единогласным решением судей.
Ранее промоутер Фрэнк Уоррен в интервью Sky Sports высказался о бое Пол – Джошуа. Он отметил, что карьера британского боксера будет в опасности, если тот будет плохо выглядеть в бою с блогером.
"Учитывая весь опыт, все резюме Джошуа, он должен побеждать и спокойно идти дальше. Пол – большой, большой андердог в этом бою. В случае неудачи это поставит под вопрос любые большие бои Энтони в будущем", – заявил Уоррен.
Что говорят о бое Пол – Джошуа?
Эдди Хирн высказался о бое между Полом и Джошуа. Промоутер заявил, что поединок завершится только тогда, когда захочет британский боксер.
Карл Фроч не верит, что блогер будет драться против боксера. Экс-чемпион мира заявил, что это все "сплошной дым и иллюзия".
Барри Макгиган разнес Пола за бой против Джошуа, назвав его "абсолютным идиотом". Известный тренер заявил, что британец уничтожит американца.