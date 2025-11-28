Известный боксер удивил прогнозом на громкий поединок года

Энтони Джошуа возвращается на профессиональный ринг после годичной паузы. Британский боксер сразится против Джейка Пола.

Хулио Сезар Чавес-младший высказался о бое между бывшим чемпионом мира и американским блогером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на MVP.

Какой прогноз сделал Чавес-младший?

Мексиканский боксер сделал неожиданный прогноз на бой Джошуа – Пол. Он считает, что американский блогер победит "Эй Джея".

Джейк Пол победит единогласным решением судей,

– сказал Чавес.

Напомним, что Пол ранее дрался против Чавеса-младшего. Блогер неожиданно одолел мексиканского боксера единогласным решением судей.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен в интервью Sky Sports высказался о бое Пол – Джошуа. Он отметил, что карьера британского боксера будет в опасности, если тот будет плохо выглядеть в бою с блогером.

"Учитывая весь опыт, все резюме Джошуа, он должен побеждать и спокойно идти дальше. Пол – большой, большой андердог в этом бою. В случае неудачи это поставит под вопрос любые большие бои Энтони в будущем", – заявил Уоррен.

Что говорят о бое Пол – Джошуа?