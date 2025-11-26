Абсолютный идиот: известный тренер разнес Пола за бой с Джошуа
- Барри Макгиган раскритиковал Джейка Пола за поединок против Энтони Джошуа, считая, что Джошуа уничтожит Пола.
- Бой между Полом и Джошуа запланирован на 19 декабря 2025 года в Майами, его будет транслировать платформа Netflix.
В ближайшее время состоится одно из самых громких событий в мире бокса. Джейк Пол сразится против Энтони Джошуа.
Барри Макгиган поделился мыслями о бое между бывшим чемпионом мира и блогером из США. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.
Что сказал Макгиган о бое Пол – Джошуа?
Британский тренер разнес Пола за поединок против Джошуа. Макгиган считает, что "Эй Джей" уничтожит американского блогера в очном противостоянии.
Он считает, что британский боксер не будет виноват в избиении американца, ведь ему предложили огромные средства за бой.
Какой дурак. Абсолютный идиот, Джейка полностью уничтожат. Если это правда, его полностью уничтожат, и знаешь, кто может обвинить Джошуа? Этот парень предложил ему 35 или 40 миллионов. Боже Всемогущий, это невероятно, скажем так,
– высказался специалист.
Ранее Абель Санчес высказался о бое Пол – Джошуа в комментарии iFL TV. Тренер заявил, что нужно отдать должное американскому блогеру, однако в бою с британским боксером он может сильно пострадать.
К слову. Бой Пол – Джошуа состоится 19 декабря 2025 года в Майами. Транслировать спортивное шоу будет стриминговая платформа Netflix.
Как Пол дошел до боя с Джошуа?
В прошлом году Пол дрался против Майка Тайсона в выставочном поединке. Американский блогер победил легендарного боксера.
Летом 2025 года американец встретился с Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Он неожиданно победил сына легенды бокса.
В ноябре Пол должен был драться против Джервонты Дэвиса, которого обвинили в насилии, и поэтому бой сорвался.
Среди потенциальных соперников был Теренс Кроуфорд. Однако позже блогер договорился о поединке с Джошуа.