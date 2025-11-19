Бывший промоутер Усика рассказал, почему Джошуа согласился драться с Полом

Энтони Джошуа вернется на профи-ринг в декабре этого года. Соперником британского боксера стал Джейк Пол.

Александр Красюк, экс-промоутер Усика, высказался относительно боя между Эй Джеем и американским блогером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Что сказал Красюк о бое Джошуа – Пол?

Красюк считает, что бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом выгоден для боксера из Великобритании. Он отметил, что это стало понятно, когда объявили о гонорарах поединка.

Кроме того, бой бесплатно будет транслировать Netflix, что привлечет большое внимание зрителей. Бывший промоутер Усика также рассказал, не помешает ли Джошуа бой с Полом, чтобы вернуться на вершину.

Джошуа уже выходил против Нгану и тогда победа была легкой и уместной для психического равновесия. Ну а несколько дополнительных десятков миллионов еще никого не делали менее уверенными,

– сказал Красюк.

Ранее Энтони Джошуа в интервью Sky Sports высказался о бое с Джейком Полом. Британский боксер заявил, что разобьет интернет об лицо американского блогера.

Что говорят о бое Пол – Джошуа?

Дерек Чисора обратился к Энтони Джошуа после объявления поединка с Джейком Полом. Он попросил британского боксера завершить бой за 5 раундов, чтобы люди не затравили его.

Американский блогер вызывающе высказался о бое с Эй Джеем. Пол заявил, что после победы над британцем, он будет драться за титул чемпиона мира.

Дэвид Хэй поделился мыслями о бой Пол – Джошуа. Легенда бокса считает, что британец может нанести серьезный урон представителю США.

