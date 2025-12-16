Экс-чемпион мира дал сумасшедший прогноз на бой Пол – Джошуа
- Промоутер Оскар Де Ла Хойя прогнозирует досрочную победу Джейка Пола в бою против Энтони Джошуа.
- Бывший чемпион мира Карл Фроч считает, что если Джошуа серьезно подойдет к бою, он может завершиться менее чем за минуту.
Уже в ночь на 20 декабря 2025 года состоится долгожданное возвращение Энтони Джошуа в ринг. Соперником британского супертяжеловеса станет Джейк Пол.
Противостояние Джейк Пол – Энтони Джошуа состоится в Майами (США). Свой прогноз на данный бой сделал промоутер Golden Boy Оскар Де Ла Хойя, информирует 24 Канал со ссылкой на инстаграм Де Ла Хойи.
К теме Бывший чемпион UFC сделал интересный прогноз на один из самых громких боев года
Какой прогноз на бой Пол – Джошуа?
Известный промоутер удивил своей ставкой на этот поединок. Де Ла Хойя прогнозирует досрочную победу Пола.
На самом деле я с нетерпением жду бой Джейка Пола против Энтони Джошуа на Netflix. Я ставлю на победу Джейка нокаутом,
– написал промоутер.
Напомним, что украинский боксер Александр Грицив спрогнозировал победителя боя Пол – Джошуа. Львовянин на 100 процентов уверен в победе Энтони.
Сколько продлится поединок?
Бывший чемпион мира Карл Фроч высказал свое мнение относительно противостояния Пол – Джошуа.
"Поскольку это не показательный поединок, не может быть никаких договоренностей – это было бы незаконно. Это должен быть настоящий бой. Все боксерские фанаты знают: если Эй Джей выйдет против Джейка Пола и действительно постарается, бой не продлится и минуты", – сказал Фроч.
Что известно о бое Пол – Джошуа?
Поединок состоится на арене "Kaseya Center".
Бой продлится не более восьми раундов.
Это будет первый поединок для Энтони после длительного перерыва. Последний раз британец выходил в ринг еще в сентябре 2024-го, когда был нокаутирован Даниэлем Дюбуа. За спиной британского супертяжеловеса 28 побед (25 – нокаутом) при 4-х поражениях.
Перед боем Джошуа ввели весовые ограничения.
Пол в июне 2025-го победил Хулио Сезара Чавеса-младшего. Это была 12-я победа Джейка в профессионалах (7 – нокаутом).