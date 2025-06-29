Пол сошел с ума после победы над Чавесом, бросив вызов когорте звездных боксеров

В ночь на 29 июня Джейк Пол дрался против Хулио Сезара Чавеса-младшего. Блогер из США победил сына легендарного мексиканского боксера Чавеса-старшего.

Пол высказался о своем будущем после победы над Чавесом-младшим. В частности, американский инфлюенсер бросил вызов многим звездным боксерам, сообщает 24 канал со ссылкой на Happy Punch.

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Что сказал Джейк Пол

Джейк Пол сразу после победы над Хулио Сезаром Чавесом-младшим выступил с громким заявлением. Американский блогер готов продолжать драться дальше и бросил вызов когорте боксеров.

Инфлюенсер назвал пятерых бойцов, с которыми хочет разделить ринг. Самые известные из них это Энтони Джошуа, Джервонта Дэвис, а также он намерен драться с Зуро Рамиресом, Баду Джеком и взять реванш у Томми Фьюри.

К слову. Джейк Пол впервые дрался против Томми Фьюри 26 февраля 2023 года. Тогда брат Тайсона Фьюри одолел американского блогера раздельным решением судей.

Напомним, что Томми Фьюри в мае этого года победил Кенана Ханджалича. После чего брат Тайсона Фьюри заявил, что готов провести реванш с Джейком Полом.

Ранее сообщали, что Джейк Пол будет драться против Александра Усика в октагоне. Обе стороны заинтересованы в проведении поединка.