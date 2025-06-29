Пол сошел с ума после победы над Чавесом, бросив вызов когорте звездных боксеров
- Джейк Пол победил Хулио Сезара Чавеса-младшего и бросил вызов группе звездных боксеров, включая Энтони Джошуа и Джервонту Дэвиса.
- Пол также хочет реванша с Томми Фьюри, которому он ранее проиграл раздельным решением судей.
В ночь на 29 июня Джейк Пол дрался против Хулио Сезара Чавеса-младшего. Блогер из США победил сына легендарного мексиканского боксера Чавеса-старшего.
Пол высказался о своем будущем после победы над Чавесом-младшим. В частности, американский инфлюенсер бросил вызов многим звездным боксерам, сообщает 24 канал со ссылкой на Happy Punch.
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Что сказал Джейк Пол
Джейк Пол сразу после победы над Хулио Сезаром Чавесом-младшим выступил с громким заявлением. Американский блогер готов продолжать драться дальше и бросил вызов когорте боксеров.
Инфлюенсер назвал пятерых бойцов, с которыми хочет разделить ринг. Самые известные из них это Энтони Джошуа, Джервонта Дэвис, а также он намерен драться с Зуро Рамиресом, Баду Джеком и взять реванш у Томми Фьюри.
К слову. Джейк Пол впервые дрался против Томми Фьюри 26 февраля 2023 года. Тогда брат Тайсона Фьюри одолел американского блогера раздельным решением судей.
Напомним, что Томми Фьюри в мае этого года победил Кенана Ханджалича. После чего брат Тайсона Фьюри заявил, что готов провести реванш с Джейком Полом.
Ранее сообщали, что Джейк Пол будет драться против Александра Усика в октагоне. Обе стороны заинтересованы в проведении поединка.