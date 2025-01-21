Защитникам Динамо приготовиться: Усик рассказал, чем будет заниматься после окончания карьеры

Александр Усик наслаждается отдыхом после победного 2024-го года, в котором дважды подряд победил Тайсона Фьюри и поставил точку на карьере "Цыганского короля". Украинский боксер признался, что уже думает о своем будущем после окончания карьеры.

Непобедимый украинский боец не собирается покидать спорт даже после окончания карьеры профессионального боксера. Александр Усик признался, что сосредоточится на футболе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ring Magazine.

К теме "Мне было очень трудно": Усик признался, что хотел завершить карьеру

Усик не покинет спорт

Обидчик Тайсона Фьюри вспомнил, что связан профессиональным контрактом с футбольным клубом Полесье Житомир. Усик наградил "волков" званием "чемпиона", который уже имеет в своем активе победу над действующим чемпионом УПЛ донецким Шахтером.

Однако в своем комментарии немного ошибся с текущим местом команды Имада Ашура в турнирной таблице первенства.

"Я буду играть в футбол. Полесье! Полесье! Полесье чемпион! Я профессиональный футболист. У меня контракт с украинским клубом. Полесье! Полесье! Это высшая лига. "Полесье" – - это украинская команда. Мы сейчас... Четвертое место? Мы как на 4-м месте (5-я позиция – 24 Канал). Вы знаете украинскую команду Шахтер? Мы выиграли у них", – сказал Усик.

Справка. Александр Усик в июле 2023-го года подписал контракт с Полесьем. В команде боксер заявлен под 17-м номером на позиции форварда.

Также Александр вспомнил, как впервые пришел на матч киевского Динамо, за которое тоже болеет. Однако предпочтение в этом противостоянии предоставляет житомирским "волкам". К этому всему Усик сделал громкое голевое заявление в сторону киевлян.

Я долгое время болею за Динамо Киев. Потому что впервые попал на стадион на матч Динамо. Это клуб с большой историей. Я за них болею, но Полесье дало мне возможность и подписало со мной контракт. Но в будущем я забью гол в ворота Динамо. Динамо, мы забьем вам! Полесье!

– заявил украинский боксер.

Как видим, что Усик мечтает дебютировать за стаю "волков" в официальном матче. Александр уже играл в товарищеском матче Полесья против ровенского Вереса в феврале 2022-го в рамках турнира "Winter Cup" 2022 в Турции.

Отметим, что были слухи, что впереди у Усика только один-два боя на профессиональном ринге.