Украинский боец потерпел сокрушительное поражение от дебютанта UFC – видео жесткого нокаута

Сегодня, 12 декабря, состоялся бой в рамках UFC Fight Night 249. В Лас Вегасе украинский боец Игорь Потеря встретился с бразильцем Марко Тулио.

Поединок с участием Потери и бразильского дебютанта Тулио длился всего один раунд. Украинский боец проиграл техническим нокаутом, сообщает 24 канал.

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Тулио нокаутировал Потерю

Марко Тулио достаточно активно начал поединок против Игоря Потери. Дебютант UFC прибегнул даже к запрещенному удару, из-за чего украинский боец получил время на восстановление.

Соперник Потери решил не сбавлять обороты и быстро закончить поединок. Бразилец на третьей минуте боя нанес мощный удар с правой после чего начал добивать Игоря.

В итоге рефери решил остановить поединок. Марко Тулио одолел Игоря Потерю в первом раунде.

Тулио отправил в нокаут Потерю: смотрите видео

Отметим, что это поражение стало третьим подряд для Игоря Потеря. Украинский боец рискует тем, что может потерять контракт с компанией из-за своих неутешительных выступлений.