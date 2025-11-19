Усик может потерять еще один пояс: в WBC прокомментировали обязательную защиту титулов украинца

Александр Усик 17 ноября отказался от чемпионского пояса по версии WBO. Такое решение сделало из Фабио Уордли нового чемпиона мира.

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал обязательную защиту титулов Александра Усика. Глава организации заверил, что они пытались сотрудничать, но это не дало желаемого результата, передает 24 Канал со ссылкой на BoxingScene.

Что сказали в WBC об обязательной защите титулов Усика?

Сулейман отметил, что не обязан согласовывать с другими санкционирующими органами порядок защиты титулов.

Мы пытались сотрудничать, но это не сработало. Больше нет следующего в очереди,

– заявил Сулейман.

Напомним, что Усик еще владеет поясом чемпиона по версии WBO. А вот временным чемпионом мира по этой линии является Агит Кабаел, у которого запланирована на 10 января 2026 года защита титула. Соперником немца станет непобедимый поляк Дамиан Кныба. Ранее этот немецкий боксер бросал вызов Александру.

После поединка Кабаел – Кныба WBC собирается санкционировать для Усика обязательную защиту. В случае отказа от боя Александр потеряет еще один титул чемпиона мира.

Интересно, что боксерский аналитик Тедди Атлас вообще посоветовал Усику немедленно уйти на пенсию.

"Усику пора завершать... Я насмотрелся слишком много печальных финалов. Я помню историю Мухаммеда Али, видел других бойцов, которые получали меньше внимания, но их последние бои были... это может быть трагический конец. Усик уже создал идеальный сюжет, и важно поставить красивую точку", – процитировало слова Атласа издание Boxing News Online.

Что дальше ждет Усика?