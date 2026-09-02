Промоутер сделал прогноз относительно Ломаченко: сможет ли он стать абсолютным чемпионом мира

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк прокомментировал возвращение Василия Ломаченко на профессиональный ринг. Он также оценил шансы боксера вновь побороться за титул абсолютного чемпиона мира.

Промоутер заявил в соцсетях, что бывший чемпион мира в трех весовых категориях может завершить начатое дело и стать абсолютным чемпионом. Для этого ему необходимо поддерживать надлежащую физическую форму.

Красюк высказался о возвращении Ломаченко

На вопрос о перспективах продолжения карьеры Ломаченко Красюк ответил: "Если Господь позволит – то Василий вернется, чтобы довести дело до конца".

Ответ Красюка / Фото скриншот из инстаграма промоутера

В то же время относительно возможности стать абсолютным чемпионом мира со второй попытки промоутер высказался осторожно: "Если силы еще сохранились – то может".

Мнение Красюка / Фото скриншот со страницы промоутера в инстаграме

Последний раз 38-летний Ломаченко выходил на ринг в мае 2024 года. Тогда украинец досрочно победил Джорджа Камбососа и завоевал титул IBF в легком весе.

В июне 2025 года Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры из-за проблем со спиной. Однако впоследствии боксер возобновил тренировки и готовится к возвращению на ринг.

В настоящее время Ломаченко проживает и тренируется в Пуэрто-Рико. Предварительно украинец согласовал поединок против 38-летнего филиппинца Чарли Суареса, который может состояться осенью 2026 года.