Промоутер у соцмережах заявив, що колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях може завершити незакінчену справу та стати абсолютним чемпіоном. Для цього йому необхідно зберегти належну фізичну форму.

Красюк висловився про повернення Ломаченка

На запитання про перспективи продовження кар'єри Ломаченка Красюк відповів: "Якщо Господь управить – то Василь повернеться, щоб закінчити справу".

Відповідь Красюка / Фото скриншот з інстаграму промоутера

Водночас щодо можливості стати абсолютним чемпіоном світу з другої спроби промоутер висловився обережно: "Якщо сили ще збереглися – то може".

Думка Красюка / Фото скриншот зі сторінки інстаграм промоутера

Востаннє 38-річний Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року. Тоді українець достроково переміг Джорджа Камбососа та завоював титул IBF у легкій вазі.

У червні 2025 року Ломаченко оголосив про завершення професійної кар'єри через проблеми зі спиною. Однак згодом боксер відновив тренування та готується до повернення на ринг.

Наразі Ломаченко проживає і тренується у Пуерто-Ріко. Попередньо українець погодив поєдинок проти 38-річного філіппінця Чарлі Суареса, який може відбутися восени 2026 року.