По его мнению, коммерческий потенциал этого противостояния на самом деле значительно переоценен и не соответствует тому масштабу, которого от него ожидают. Об этом сообщает TalkSport Boxing.

Почему Джордан раскритиковал Хирна

По словам ведущего, без финансовой поддержки Саудовской Аравии бой не смог бы претендовать на такой большой уровень.

"В чем же истинная ценность этого поединка? Если свести все к тому, сколько за него заплатят телеканалы и какой доход он принесет, то эта сумма не превысит 50 миллионов фунтов. Но единственная причина, по которой этот бой можно организовать в таком масштабе, заключается в том, что саудовцы готовы за него заплатить, поскольку считают его премьерным боем и хотят привлечь к нему Netflix", – заявил Джордан.

Он также высмеял попытки представить возможный бой как вопрос британского патриотизма.

Теперь нам будут преподносить этот патриотизм так, будто эти двое, Энтони Джошуа и Эдди Гирн, являются воплощением силы народа. Я имею в виду, слышали ли вы когда-нибудь что-то настолько абсурдное?

– сказал ведущий.

Саймон также предположил, что поединок, если его удастся организовать, скорее всего, состоится в США.

Я думаю, что в Америке так и будет. И я думаю, что люди попытаются это разыграть, потому что не могут позволить Дэйни Уайту опередить их,

– отметил он.

По его словам, Хирн сам участвует в промоутерских играх, хотя публично критикует подобные методы.

Есть ли у Фьюри план Б: кто может стать его соперником вместо Джошуа

Ранее сообщалось, что бой Джошуа – Фьюри планируют провести в ноябре в США.

Тем временем Фьюри, устав от затягивания переговоров, опубликовал видео, в котором заявил, что Джошуа "снова наложил в штаны". После этого "Цыганский король" предложил Александру Усику провести третий бой.

Директор команды украинца Сергей Лапин отреагировал на заявление британца. Он подчеркнул, что Усик не является для Фьюри "запасным вариантом", а для начала серьезных переговоров необходимо официальное конкретное предложение, а не заявления в соцсетях.