Накиса Бидариан, промоутер Джейка Пола, высказался о возможной битве его клиента с Александром Усиком. Представитель боксера-блогера отметил популярность такого противостояния.

Промоутер подтвердил, если встреча Джейка Пола против Александра Усика таки состоится, то будет в октагоне. Накиса Бидариан отметил количество просмотров этого боя в прямом эфире, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Что сказал промоутер Пола о бое с Усиком?

Представитель Пола-младшего уверен, что такой бой будет смотреть весь мир.

Бой Пола с Усиком в октагоне будет смотреть весь мир. Все фанаты обратят внимание на это зрелище,

– заявил промоутер Пола.

Есть предварительная информация, что Пол и Усик встретятся в октагоне в следующем 2026 году. Перед этим Александр проведет свой прощальный бой на боксерском профи-ринге.

Напомним, что Усик отложил переговоры о бое с Джозефом Паркером из-за давней травмы спины. в WBO пошли на встречу украинскому "абсолюту". Среди его потенциальных соперников для "прощального танца" называют сразу нескольких боксеров – Тайсон Фьюри, Джейк Пол, Фабио Уордли, Энтони Джошуа и Мозеса Итауму.

Что известно о потенциальной битве Усик – Пол?