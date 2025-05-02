Нокдауны и выброшенное полотенце: Лерена безжалостно избил украинца Радченко в титульном бою

Вечером 1 мая в Претории (ЮАР) состоялся вечер бокса, который организовала промоутерская компания Legacy Boxing Promotions. В главном поединке вечера бокса поклонники увидели бой украинского боксера Сергея Радченко.

Соперником Сергея Радченко стал чемпион мира по версии WBC в бриджервейте Кевин Лерена. Это был домашний бой для оппонента украинского боксера, пишет 24 Канал.

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Досрочное поражение украинца

Уже со старта поединка стало понятно, что Лерена будет действовать первым номером. Радченко пропускал много ударов и во втором раунде дважды побывал в нокдауне. Однако сумел восстановиться и продолжить поединок.

Но поединок длился всего три раунда. Уже в следующей трехминутке Лерена снова набросился на украинца и продолжил избиение Радченко. В команде украинского боксера решили досрочно прекратить безжалостное избиение своего подопечного, выбросив белое полотенце.

Это свидетельствовало о том, что команда Радченко отказалась от продолжения встречи, в которой Сергей мог получить серьезные травмы.

Кевин Лерена победил Сергея Радченко техническим нокаутом и легко защитил свой пояс WBC в бриджервейте. Чемпион мира в новой весовой категории нанес 38-летнему Радченко 8-е поражение в профессиональной карьере при 11 победах (5 – нокаутом) в 18-ти боях. Это первое фиаско Сергея в последних 5-ти поединках.

Для 32-летнего Лерена эта победа стала 31-й (15 – нокаутом) при 3-х поражениях в 34-х встречах.