"Бокс такого еще не видел": какой титульный бой может вернуть Усика в ринг

В прошлом году Александр Усик дважды одолел Тайсона Фьюри и отправил "Цыганского короля" на пенсию. С того момента непобедимый украинский боксер не получил своего следующего соперника.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк назвал главную цель Усика на этот 2025-й год. Александр вернется в ринг не ради любого боя, пишет 24 Канал со ссылкой на Brunch Boxing.

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Что есть в планах Александра Усика

Красюк заверил, что в планах Усика есть бой за звание абсолютного чемпиона мира. Представитель команды украинца добавил, что пока бокс такого еще не видел.

Усик вернется на ринг только ради чего-то необычного и экстраординарного – боя за титул абсолютного чемпиона мира. Это главная цель на 2025 год. Это наш план. Ранее бокс такого еще не видел,

– заявил Красюк.

Отметим, что бой за "абсолют" у Усика может быть против Даниэля Дюбуа. Однако сначала "Динамиту" нужно защитить пояс IBF в ближайшем поединке против Джозефа Паркера 22 февраля в Эр-Рияде. Правда, новозеландец стремится отобрать чемпионский титул у британца.

Напомним, что Дюбуа уже бросил вызов Усику еще после второго боя украинца против Фьюри, который состоялся в декабре 2024-го года.

К слову. В мае прошлого года Усик получал звание "абсолюта" в хевивейте после первой победы над Тайсоном. Александр стал первым абсолютным чемпионом с 1999-го года после Леннокса Льюиса. Однако в июне сознательно отдал пояс IBF и потерял статус "абсолюта".

Если Усик и Дюбуа договорятся о поединке, то это будет их вторая очная встреча за последние два года. Летом 2023-го боксеры встречались на одном ринге. Тогда Александр одержал победу техническим нокаутом в 9-м раунде. Также встреча запомнилась ударом ниже пояса от Даниэля.