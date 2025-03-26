Теперь Пол стал желанным соперником для многих боксеров. Звездный Райан Гарсия высказался относительно возможного поединка против Джейка, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Champs with Ak & Barak.

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Гарсия не против подраться с Полом

Райан Гарсия откровенно рассказал об отношениях с братьями Полами. Звездный боксер заявил, что у него претензии к Логану из-за того, что он вызывающе высказался о нем, из-за чего началась ссора.

Американец подчеркнул, что он разозлился на Логана из-за обвинений в секс-торговле. Гарсия отметил, что он не держит зла на Джейка Пола и готов провести с ним бой.

Это продлится пять раундов, возможно, четыре из-за его веса? Он ничего не сделал Майку Тайсону, а 60-летний Майк шатается уже сам по себе,

– сказал Гарсия.

Отметим, что Райан Гарсия вскоре проведет бой против Роландо Ромеро. Поединок запланирован на 2 мая в Нью-Йорке.

Ранее Джейк Пол бросил вызов Энтони Джошуа в дерзком стиле. Американский боксер и блогер заявил, что Эй Джей нет навыков и он с легкостью его победит.