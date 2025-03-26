Тепер Пол став бажаним суперником для багатьох боксерів. Зірковий Раян Гарсія висловився щодо можливого поєдинку проти Джейка, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Champs with Ak & Barak.

Читайте також Промоутер Джошуа розповів, чи поб'ється боксер проти скандального блогера

Гарсія не проти побитись з Полом

Раян Гарсія відверто розповів про стосунки з братами Полами. Зірковий боксер заявив, що в нього претензії до Логана через те, що він зухвало висловився про нього, через що почалась сварка.

Американець підкреслив, що він розлютився на Логана через звинувачення у секс-торгівлі. Гарсія відзначив, що він не тримає зла на Джейка Пола та готовий провести з ним бій.

Це триватиме п'ять раундів, можливо, чотири через його вагу? Він нічого не зробив Майку Тайсону, а 60-річний Майк хитається вже сам по собі,

– сказав Гарсія.

Зазначимо, що Раян Гарсія невдовзі проведе бій проти Роландо Ромеро. Поєдинок заплановано на 2 травня у Нью-Йорку.

Раніше Джейк Пол кинув виклик Ентоні Джошуа у зухвалому стилі. Американський боксер та блогер заявив, що Ей Джей немає навичок та він з легкістю його переможе.