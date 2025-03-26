Звездный боксер намекнул на возможный бой против блогера Пола

Джейк Пол в 2024 году всколыхнул боксерскую мировую общественность, проведя грандиозный бой против Майка Тайсона. К тому же американский боец и блогер одержал победу над "Железным Майком".

Теперь Пол стал желанным соперником для многих боксеров. Звездный Райан Гарсия высказался относительно возможного поединка против Джейка, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Champs with Ak & Barak.

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Гарсия не против подраться с Полом

Райан Гарсия откровенно рассказал об отношениях с братьями Полами. Звездный боксер заявил, что у него претензии к Логану из-за того, что он вызывающе высказался о нем, из-за чего началась ссора.

Американец подчеркнул, что он разозлился на Логана из-за обвинений в секс-торговле. Гарсия отметил, что он не держит зла на Джейка Пола и готов провести с ним бой.

Это продлится пять раундов, возможно, четыре из-за его веса? Он ничего не сделал Майку Тайсону, а 60-летний Майк шатается уже сам по себе,

– сказал Гарсия.

Отметим, что Райан Гарсия вскоре проведет бой против Роландо Ромеро. Поединок запланирован на 2 мая в Нью-Йорке.

Ранее Джейк Пол бросил вызов Энтони Джошуа в дерзком стиле. Американский боксер и блогер заявил, что Эй Джей нет навыков и он с легкостью его победит.