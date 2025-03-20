"Я был пьян": звездный боксер рассказал об инциденте с арестом

Райан Гарсия часто попадал в различные неприятные ситуации из-за своего поведения. В частности, американский боксер был замешан в скандале с допингом и в срыве боя.

Звездный боец вспомнил ситуацию с арестом после того, как в прошлом году повредил имущество в отеле. Гарсия рассказал, какие факторы повлияли на его поведение, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Champs with Ak & Barak.

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Что повлияло на Гарсию

Райан Гарсия рассказал, что тогда он решил съесть грибов, чтобы расслабиться. Однако в то время произошло так, что он не смог контролировать свое поведение, что привело к неприятному инциденту.

В результате чего американский боксер разбил комнату в отеле. В результате Гарсия был арестован за вандализм.

Так, я разбил все в комнате., Я действительно не помню, брат. Я был пьян и обдолбан,

– сказал Гарсия.

Напомним, что Райан Гарсия вскоре вернется в ринг. Американский боксер сразится 2 мая в Нью-Йорке против Роландо Ромеро.