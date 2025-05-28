Скандальная звезда бокса перенесет операцию: он сражался с травмированной рукой

Американский боксер Райан Гарсия ляжет на операционный стол. Скандальному бойцу прооперируют правую руку.

Конечность Райан Гарсия травмировал еще в тренировочном лагере в рамках подготовки к поединку против Роландо Ромеро. Их поединок состоялся еще 2 мая 2025 года и закончился поражением Гарсии по единогласному решению судей: 115-112 (дважды) и 118-109.

Читайте также Британский боксер неожиданно ушел на пенсию после дебюта в профессионалах: что произошло

Гарсия ляжет на операционный стол

На кону поединка, который состоялся в Нью-Йорке, стоял титул WBA в полусреднем весе. Райан полностью провалил встречу и во втором раунде даже побывал в нокдауне.

Это было поражение для Гарсии после годичной дисквалификации из-за проваленного допинг-теста после боя с Девином Хейни. Напомним, что в том поединке Райан одержал победу, которую сам потерял после скандала. Ведь поединок был засчитан таким, что не состоялся.

Теперь Гарсия перенесет операцию на правой руке, которая потребует восстановления в виде шести недель. Оперировать американского боксера будет хирург-травматолог, которому ранее доверяли выдающиеся боксеры, как Василий Ломаченко и Сауль Альварес, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sports Illustrated.

К слову, за спиной Райана Гарсии 27 проведенных боев, в которых он одержал 24 победы (20 – нокаутом) при 2-х поражениях и как раз один бой против Хэйни не состоялся. Кроме Роландо Ромеро поражение Гарсии нанес Джервонта Дэвис (22 апреля 2023-го года).