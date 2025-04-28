Не допущу ни одной ошибки, – Дюбуа вспомнил поражение от Усика перед реваншем

Даниэль Дюбуа официально получил шанс взять реванш у Александра Усика. Британец проиграл украинскому чемпиону летом 2023-го когда побывал в техническом нокауте в 9-м раунде.

Боксеры выйдут в ринг 19 июля 2025 года на лондонском стадионе "Уэмбли". На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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Что сказал Дюбуа о реванше

Александр Усик и его промоутер Александр Красюк уже отреагировали на официальную информацию о реванше. Теперь настала очередь Даниэля Дюбуа. Британец вспомнил первую битву против непобедимого украинца, когда, по его мнению, его лишили победы, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Это бой, которого я хотел и которого требовал, и теперь я получаю свой шанс на реванш против Александра Усика. Я должен был выиграть первый бой, но судейское решение лишило меня победы, поэтому на этот раз я не допущу ни одной ошибки перед своими людьми на национальном стадионе в моем родном городе. Сейчас я стал сильнее и опаснее бойцом, и Усик почувствует это на себе 19 июля,

– заявил Дюбуа.

Также Даниэль в интервью поблагодарил своего промоутера Фрэнка Уоррена, который смог договориться с командой Усика о желанном реванше.

Ранее была информация, что IBF обязала Дюбуа провести защиту пояса против Дерека Чисоры. То же касается Усика, которого обязывали защищать титул WBO против временного чемпиона по линии Джозефа Паркера. Но, похоже, команды обоих боксеров договорились с боксерскими организациями, ведь бой за абсолют" в приоритете.