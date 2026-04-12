Боксер, который скандально победил Редкача, завершил карьеру
- Американский боксер Реджис Прогрейс завершил карьеру после поражения Конору Бенну, имея 34 боя на профи-ринге, из которых 30 были победными.
- В 2021 году Прогрейс стал известным украинцам после скандального боя с Иваном Редкачем, который завершился техническим поражением для украинца, но позже был пересмотрен как нокаут.
В андеркарде боя Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова произошло знаковое событие - последний поединок американца Реджиса Прогрейса. Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе повесил перчатки на гвоздь после поражения Конору Бенну.
Прогрейс взял лишь два из десяти раундов по версии всех трех судей. После боя от попрощался с рингом и болельщиками на своей странице в инстаграме.
Что сказал Прогрейс о завершении своей карьеры?
Проиграв Бенну трижды по 92:98, Прогрейс принял решение в 37 лет завершить свои выступления.
Перехожу к новой главе своей жизни и ко второй части своей книги "Истории и уроки" от Реджиса Прогрейса. Большое спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всей карьеры. Мой путь в боксе всегда был о том, чтобы преодолевать трудности, которые стояли на моем пути, и не бояться идти за своей мечтой. Надеюсь, я вдохновил вас делать так же,
– трогательно написал американский боксер.
Чем Прогрейс известен украинцам?
В 2021 году американец стал соперником одного из самых скандальных украинских боксеров – Ивана Редкача.
Бой завершился крайне редкой для профессионального бокса ситуацией. В одном из эпизодов показалось, что Прогрейс ударил нашего соотечественника ниже пояса. Редкач завалился на канвас и сигнализировал о боли.
По правилам, на восстановление после такого неприятного инцидента дается 5 минут. Но Редкач не продолжил бой. Решением судей результат поединка был определен как техническое поражение украинца.
Позже приговор изменили: просмотр дал понять, что Прогрейс не попадал ниже пояса, это был удар в бок. Поэтому официально считается, что это был нокаут.
Как в целом прошла карьера Реджиса Прогрейса?
- По данным BoxRec, представитель США провел на профи-ринге 34 поединка, из них 30 были для него успешными. 24 соперника проигрывали американцу нокаутом.
- Пик карьеры Прогрейса – титул чемпиона мира по версии WBC в 2022 году. Он защитил пояс только один раз.
- Последние годы Реджис находился на спаде формы: три поражения в четырех заключительных профи-боях.