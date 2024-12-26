Известный портал выдал дикий рейтинг лучших боксеров мира: место Усика шокирует всех

Александр Усик завершил для себя 2024-й год второй подряд победой над Тайсоном Фьюри. После этого реванша года известный портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P).

Компьютеризированная система сайта выдала какое-то дикое обновление рейтинга, в котором Александра Усика даже нет в топ-10. Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте занимает лишь 13-е место, информирует 24 Канал со ссылкой на BoxRec.

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Несправедливый рейтинг BoxRec

И это после получения звания "абсолюта", которое Усик потерял после отказа от пояса IBF, и двух побед над Тайсоном Фьюри.

Лидером рейтинга P4P от BoxRec является абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе из Японии Наоя Иноуэ. Ему в спину дышит звездный мексиканец Сауль Альварес, а тройку лучших замыкает чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонти Дэвиса. Именно он бросил вызов Василию Ломаченко, который в рейтинге идет 15-м.

К слову. Между Усиком и Ломаченко расположился Теофимо Лопес, бывший обидчик Василия.

Даниэль Дюбуа, который вызвал Усика на реванш, занимает лишь 25-е место.

Также в десятку лучших вошли: Теренс Кроуфорд, Артур Бетербиев, Юнто Накатани, Дмитрий Бивол, Дэвид Бенавидес, Шакур Стивенсон и Джарон Эннис.



Обновленный рейтинг BoxRec / Скриншот с сайта

Отметим, что недавно известный портал GiveMeSport тоже обновил рейтинг, но лучших супертяжей на данный момент. Здесь Усик возглавил данный рейтинг.