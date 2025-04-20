Рейтинг лучших супертяжей в истории бокса: Кличко выбросили из топ-10, а Усик выше Тайсона

Известный британский портал talkSport определился с десяткой лучших супертяжей в истории хевивейта. Если Александр Усик попал в эту топ-10, то братья Кличко оказались за ее пределами.

На вершине данного рейтинга от talkSPORT оказался легендарный Мухаммед Али. Его первым преследователем в этом списке лучших супертяжей в истории бокса стал Ларри Холмс, сообщает 24 Канал.

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Кто попал в топ-10

Тройку лучших замыкает Джордж Форман, сердце которого перестало биться 21 марта текущего 2025-го года.

Выше всех в этом списке оказался до сих пор непобедимый Александр Усик. Обидчик Тайсона Фьюри занял 6-е место. Зато как раз "Цыганский король" сразу идет за спиной своего обидчика.

Если Виталий Кличко замкнул десятку лучших, то его младший брат Владимир занял 11-ю строчку.

Рейтинг лучших супертяжей в истории бокса от talkSport

Мухаммед Али Ларри Холмс Джордж Форман Леннокс Льюис Джо Фрейзер Александр Усик Тайсон Фьюри Эвандер Холифилд Майк Тайсон Виталий Кличко Владимир Кличко

Ранее издание GiveMeSport обнародовало такой же рейтинг супертяжей. Однако места украинских боксеров в нем неприятно удивляют. Ни Усик, ни братья Кличко не попали в топ-10. Но есть в этих двух рейтингах одно сходство. Их лидером стал Мухаммед Али.