Украина громит всех в боксе по ключевому показателю: Россия и близко не стоит
- Украина занимает второе место по количеству побед в чемпионских боях в тяжелом весе, одержав 46 побед благодаря братьям Кличко и Александру Усику.
- Украина опередила Россию и Великобританию, уступая лишь США, которая имеет 233 победы.
В Украине воспитали немало боксеров, которые громко заявили о себе на весь мир. Едва ли не самые большие победы связаны с супертяжелым весом, где в свое время звездами были братья Кличко, а теперь моду диктует Александр Усик.
Украина – это вторая страна мира, представители которой имеют больше всего побед в боях за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Об этом говорится в статье BoxRec.
Какая страна лучшая в боксе?
Виталий и Владимир Кличко, а также Александр Усик на троих одержали 46 побед в чемпионских боях.
Среди украинцев больше всего поединков выиграл Владимир Кличко – 23 боя. Это не только лучше брата Виталия и Усика, но является абсолютным рекордом в супертяжелом весе.
В соответствующем рейтинге Украина уступила только США, 51 представитель которой одержал аж 233 победы в чемпионских поединках. При этом Украине удалось опередить Россию и даже Великобританию.
Страны с наибольшим количеством побед в чемпионских боях в тяжелом весе
- США – 233 победы (51 боксер)
- Украина – 46 побед (3 боксера)
- Великобритания – 38 побед (7 боксеров)
- Канада – 30 побед (4 боксера)
- Россия – 9 побед (3 боксера)
- Италия, Узбекистан, Новая Зеландия – по 3 победы (1 боксер)
Кто из украинцев является действующим чемпионом мира?
Как свидетельствуют данные ESPN, 39-летний Усик удерживает чемпионские титулы IBF, WBA и WBC в супертяжелом весе. Сейчас он единственный действующий украинский боксер-чемпион мира.
Более того, течение карьеры Александру удалось сделать то, что до него никто никогда не делал:
- в 2018 году Усик стал первым украинским абсолютным чемпионом мира, когда победил Мурата Гассиева в Москве;
- в 2024 году Александр стал первым в истории боксером, который объединил все четыре титула в супертяжелом весе и стал абсолютным чемпионом мира;
- в 2025 году украинец во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в карьере собрал все титулы.
В планах украинца на 2026 год провести бой против звездного Деонтея Уайлдера. Однако американский боксер решил встретиться с Дереком Чисорой, поэтому пока не известно, кто станет следующим соперником Усика.