Укр Рус
Fight News 24 Новости бокса Альварес заговорил о реванше с Кроуфордом: боксер заявил о переговорах
22 ноября, 16:02
2

Альварес заговорил о реванше с Кроуфордом: боксер заявил о переговорах

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Сауль Альварес ведет переговоры о реванше с Теренсом Кроуфордом после поражения в 2025 году.
  • Альварес не признает свое поражение, считая, что проиграл из-за усталости в конце боя.

В сентябре 2025 года состоялся один из крупнейших боев в истории бокса. Теренс Кроуфорд одолел Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Альварес недавно рассказал о своих планах на следующий поединок. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также Экс-чемпион мира дал совет Кроуфорду после исторической победы над Канело

Состоится ли реванш Альварес – Кроуфорд?

Канело, который уступил "Охотнику", рассказал, состоится ли реванш между боксерами в будущем. Он заявил, что ведет переговоры относительно второго поединка с американским боксером.

Альварес не признает поражение в первом поединке. По его мнению, он проиграл из-за усталости в конце поединка.

Напомним, что бой Альварес – Кроуфорд длился все 12 раундов. Поединок завершился победой американца единогласным решением судей.

Ранее Роберт Гарсия в интервью Boxing Scene рассказал, как завершится возможный реванш Альварес – Кроуфорд. По его мнению, результат поединка не будет отличаться от предыдущего.

Что известно об Альваресе и Кроуфорде?

  • Теренс Кроуфорд согласился на бой с Джейком Полом. Однако в последний момент было решено, что блогер будет драться против Энтони Джошуа.

  • Сауль Альварес имеет еще два поединка по контракту с Riyadh Season. Поэтому бой против Кроуфорда может состояться в рамках соглашения мексиканца с организацией.

  • Канело вернется на ринг не раньше второго квартала 2026 года. Поскольку, он в октябре этого года перенес операцию на локтевом суставе.